Dovellini, giorn.: “La Fiorentina è cambiata molto, segna meno ma subisce anche meno gol”

Matteo Dovellini, giornalista:

“La Fiorentina è cambiata molto, al di là del fatto che non c’è più Vlahovic. Ora è una Fiorentina che segna molto meno ma che incassa molti meno gol: nelle ultime 7 gare ha preso solo 6 gol. Italiano ha una spiccata mentalità offensiva ma adesso si è un po’ chiuso. Ha trovato Milenkovic e Igor come centrale, ha chiuso la porta con Terracciano, la filosofia è cambiata. La gara si giocherà soprattutto per quanto riguarda la difesa, il che è un inedito per Italiano. Europa League? Ci si crede molto, l’obiettivo è stato costruito nel tempo. Ora si subisce di meno, l’obiettivo per il termine della stagione sarà quello. In questo finale ci si giocherà molto di questo campionato”.