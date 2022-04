Coppola, Rai: “Napoli-Fiorentina? Spalletti preparerà la partita diversamente da Sarri”

Gianfranco Coppola, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli è vista sempre come la squadra simpatia, checché se ne possa pensare. Il non coinvolto se dovesse scegliere tra le squadre in lotta sceglierebbe il Napoli, una squadra che magari può spezzare l’egemonia. E’ il momento della verità e non è facile, perché anche la società dev’essere all’altezza nel saper gestire le fibrillazioni tipiche di questo periodo. Spalletti per ora ha fatto un eccellente lavoro ma questa è la fase in cui serve una spalla forte.

Osimhen? Sicuramente è un giocatore che ha delle qualità enormi, va seguito con affettuosità paternalistica che comprende rimbrotti ma anche una parola in più. In campo può fare la differenza per qualità di possesso palla e atletiche. Per un calcolo aritmetico bisogna dividersi le poste, l’alternanza può essere un fattore costante più che sporadico. Napoli-Fiorentina? Sono convinto che Spalletti preparare la partita diversamente da Sarri, che sbagliò completamente la partita. Quando si poteva viaggiare ci accorgevamo negli sguardi della hall come stava la squadra. Fu un errore gestionale piuttosto grave. Sono convinto che Spalletti, che si gioca mezza carriera in questa stagione, preparerà la partita alla sua maniera.

Spalletti a volte tira fuori frasi a effetto per convincere il gruppo che è la grandissima occasione, il che è vero sia per lui che per alcuni calciatori, forse è una delle ultime chiamate verso il grande titolo. L’allenatore deve infondere valori sportivi alla squadra, come un grande sacrificio. C’è stato qualche svariano casalingo che amareggia ma alla fine si è in piena lotta per il titolo e quindi bisogna gestire le ultime finali”.