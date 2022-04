Conferenza stampa V. Italiano: “A Napoli con tre assenze importanti”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto sul sito ufficiale del club gigliato, ecco le sue parole: “Siamo concentrati, bisogna per forza arrivare determinati e motivati. Io cerco di stimolare i miei calciatori e non lasciarli mai da soli. Poche volte non siamo stati all’altezza. Napoli? Ci vorrà lo stesso spirito visto a Milano contro l’Inter. Non sarà facile, il Napoli è in grande forma, ci sarà una grande spinta dal pubblico. Dobbiamo fare una gara di sacrificio. Odriozola e Bonaventura non saranno a disposizione, sono ancora alle prese con due infortuni fastidiosi. Mancherà anche Torreira, ma chi lo sostituirà si farà trovare pronto. In quella zona c’è Amrabat che lo ha già sostituito e ha lavorato anche bene questa settimana. Cabral? E’ in netto miglioramento. Nell’ultima gara penso abbiamo fatto un’ottima partita. C’è anche Piatek, anche se non è al 100% per l’infortunio rimediato domenica scorsa”.