Continua l’incubo Bodo Glimt per la Roma. I giallorossi perdono nuovamente in Norvegia per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Roma avanti con Pellegrini sul finire del primo tempo ma i norvegesi ribaltano nella ripresa con Wembangomo e Vetlesen in pieno recupero, complici due errori di Rui Patricio. Alla squadra di Mourinho ora servirà la vittoria nel ritorno all’Olimpico