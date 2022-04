CENTROCAMPO – Spalletti ha scelto il sostituto di Anguissa

Quest’oggi Spalletti e l’ambiente Napoli attenderanno notizie sulle condizioni di Osimhen, ieri uscito per un risentimento alla coscia. Il bomber nigeriano ha rassicurato sui social, ma per il responso c’è da attendere in tarda mattinata. Per il resto, la formazione più o meno sarà la stessa di Bergamo. A centrocampo sarà assente per squalifica Andrè Frank Zambo Anguissa, pronto Zielinski, in un centrocampo completato da Lobotka e Fabian Ruiz. Infine ancora out Di Lorenzo, al suo posto giocherà Zanoli, mentre Meret è tornato ad allenarsi con il gruppo.

La Redazione