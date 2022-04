Cambiaghi, attaccante Pordenone: “Mi rivedo in Insigne”

Niccolò Cambiaghi, attaccante del Pordenone, è intervenuto su Sky Sport, ecco le sue parole: “Sto trovando spesso il gol e sono felicissimo, ma devo continuare così perché non ho fatto ancora nulla e posso dimostrate tanto. Non so quale sarà il mio futuro, pensarci in questo momento non è facile perché col Pordenone abbiamo tantissime cose a cui pensare, ora sono concentrato solo sul lavoro e sul raccogliere più punti possibile. Convocazione Italia U-21? E’ stata una soddisfazione magnifica, l’esordio contro la Bosnia è stato bellissimo e ho realizzato un sogno. Spero però che sia un punto di partenza e che ci siano nuove occasioni. A chi mi ispiro? L’idolo fin da piccolo è stato Messi, ma fra gli italiani che giocano in Serie A mi rivedo in Insigne e Chiesa”.