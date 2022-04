CALCIO FEMMINILE – D. Sabatino (att. Italia): “Mi è mancata la nazionale. Lituania? Ci servono i tre punti”

Domani alle ore 19,00 allo stadio “Tardini” si giocherà la sfida valvole per le qualificazioni ai mondiali in Australia-Nuova Zelanda contro la Lituania. Attraverso il sito della Figc le parole dell’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino. “Mi è mancata tanto, sono contentissima di essere qui. Fin dall’inizio della stagione ho cercato di mettere in difficoltà la ct, ci sono riuscita e adesso devo solo lavorare ancora duramente perché voglio far parte del gruppo per l’Europeo (in programma questa estate in Inghilterra NdR). Ho lavorato sempre con la speranza di tornare, devo fare del mio meglio per metterla in difficoltà e poi toccherà a lei fare le sue scelte. Ho trovato un gruppo come sempre voglioso, tranquillo che ha in mente un obiettivo importante come la qualificazione mondiale, saranno due partite dure, ma vogliamo fortemente giocare questa competizione. Lituania? Venerdì sappiamo che non sarà una partita semplice, ci servono tre punti importanti in vista dello scontro diretto con la Svizzera”.

La Redazione