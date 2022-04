Baiano: “Napoli leggermente avvantaggiato nella corsa Scudetto”

Francesco Baiano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live.

“Osimhen ha sicuramente sentito qualcosina ed è stato bravo a fermarsi, evidentemente si è fermato in tempo. In questi casi qua bisogna capire quanto vale il rischio, perché una cosa è allenarsi sotto ritmo e una cosa è la partita, in cui devi spingere al massimo. Bisogna valutare molto bene a cosa si va incontro. Ci auguriamo tutti che possa giocare e che faccia bene ma nel caso in cui si dovesse poi far male potrebbe rischiare. Un mio vecchio allenatore diceva che è meglio saltare una partita che 5.

Sicuramente il Napoli avrà qualche spazio in più, la Fiorentina è una squadra che gioca per vincere, Italiano ha cambiato totalmente la mentalità dei giocatori. Ha 20 punti in più rispetto all’anno scorso ma la squadra non è stata stravolta, sono arrivati 3-4 giocatori. Questo la dice lunga sul lavoro fatto da Italiano. Ovviamente attaccando con tanti uomini può lasciare delle possibilità agli altri, Osimhen se dovesse giocare potrebbe avere spazi importanti.

Napoli leggermente avvantaggiato nella corsa Scudetto dal punto di vista offensivo? Sì, le altre stanno peggio, sono affannate e fanno fatica a fare gol. Però poi vincono comunque. Firenze è una parentesi molto importante della mia carriera. Tifo? 50 e 50%”.