Avversario Napoli – Amrabat vuole convincere Italiano e il popolo viola

Domenica alle ore 15,00 allo stadio “Maradona” si giocherà la sfida tra il Napoli e la Fiorentina. Per il tecnico dei viola Vincenzo Italiano c’è da sostituire lo squalificato Torreira. Al posto del centrocampista uruguaiano, ex Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid ed Arsenal, è pronto Amrabat. Il calciatore marocchino, come riporta il CdS, in passato è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra, questa stagione ha giocato titolare una sola volta, a Venezia, poi spezzoni di partite. Il suo rendimento non è certo stato come ai tempi dell’Hellas Verona, quando era un leader della mediana. Domenica se la dovrà vedere contro un centrocampo quello partenopeo tra i più in forma del campionato. Amrabat ha voglia di rivalsa e cercherà di sfruttare la chance che il mister gli concederà e lui cercherà di non tradire le aspettative.

La Redazione