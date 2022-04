Zanoli, l’esordio non è da record: tre più giovani nell’era De Laurentiis

L’esordio da titolare di domenica contro l’Atalanta resterà per sempre nella testa di Alessandro Zanoli, un ottimo ingrediente da cui il calcio italiano può ripartire. Eppure, per il 22enne azzurro, nativo di Carpi, non è un record a Napoli: nell’era De Laurentiis, infatti, sono stati lanciati in campo ben tre giocatori più giovani al momento della prima volta da titolari.

Il 2016, infatti, vide l’esordio dal primo minuto di Amadou Diawara: il centrocampista, arrivato da Bologna, aveva 19 anni, 3 mesi e 6 giorni, a tutt’oggi un record di precocità assoluta dell’ultimo decennio napoletano. Dietro di lui c’è Eljif Elmas, il classe 1999 arrivato giovanissimo in azzurro e lanciato da titolare a 19 anni, 11 mesi e 21 giorni. Sul terzo gradino del podio, invece, resta il capitano Lorenzo Insigne, che nel 2012 fu lanciato da Mazzarri titolare a 21 anni, 2 mesi e 12 giorni.

Fonte: mattino.it