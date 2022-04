Zaniolo, pare possa essere lui il nuovo corso senza Insigne

Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo e soprattutto fa sul serio. Sembra infatti essere il pretendente con le intenzioni più concrete. Circa 50 milioni di euro. Del resto, per un talento che va (Insigne), ce ne dovrebbe essere uno che viene (Nicolò). Dopo la rottura di due crociati in appena otto mesi nel 2020, in questa stagione con Mourinho ha fatto su e giù. Con la Roma, beh, nulla è cambiato: il suo contratto scadrà nel 2024 e sul fronte rinnovo è tutto fermo. Zero assoluto. Un silenzio assordante che ha risvegliato la Juve e poi il Napoli, molto attivo sul mercato con la chiusura delle operazioni Kvaratskhelia-Oliveira. De Laurentiis, nel bel mezzo della lotta scudetto, prepara insomma il grande ritorno in Champions. E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne.

F. Mandarini (Cds)