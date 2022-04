WOMEN CHAMPIONS – Il record al Camp Nou? In Messico non sono d’accordo

Pochi giorni fa Barcellona-Real Madrid ha stabilito il nuovo record ufficiale di spettatori per una partita di calcio femminile, ma ci sono due partite con un’affluenza maggiore.

El Clasico di Champions con i suoi 91.553 spettatori al Camp Nou ha superato il record di spettatori stabilito nel 1999, quando in occasione della finale mondiale tra Usa e Cina sugli spalti del Rose Bowl di Pasadena erano presenti 90.185 persone.

Nel 1971, però, in Messico si sono giocate due partite che hanno superato i 100 mila spettatori: la semifinale e la finale del Mondiale femminile disputato quell’anno. Il numero di spettatori presenti per la finale, però, non viene considerato come un record in quanto si trattava di un mondiale non ufficiale, non organizzato dalla FIFA.

Le due partite capaci di superare i 100 mila spettatori vedono protagonista la squadra di casa, la nazionale messicana. Una è la semifinale vinta 2-1 contro l’Italia e l’altra è la finale persa 3-0 contro la Danimarca. Già durante la fase a gironi la partita vinta 4-0 dal Messico contro l’Inghilterra aveva attirato 80 mila persone, stabilendo un nuovo record.

