Tacchinardi, ex calciatore: “il Napoli dopo il Milan si è ripreso benissimo”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto su Tuttosport, ecco le sue parole: “Ognuna delle tre, per diversi motivi, quando poteva scappare, ha rallentato, vedi il Napoli con la sconfitta contro il Milan. Allora non avrei dato un euro ai campani, che però ora si sono ripresi benissimo. L’Inter non mi sta per niente entusiasmando. Ma quando vincemmo lo Scudetto del 5 maggio, nel 2002, nelle ultime 4-5 partite avremo tirato mezza volta in porta: non ne avevamo più. Eppure le situazioni girarono a nostro favore. Tutte le gare sono delicate. Già dal prossimo turno gli impegni delle tre squadre saranno difficilissimi. Non c’è la corazzata che si spiana la strada per il titolo. Magari i nerazzurri prendono tre gol nel primo tempo dall’Hellas“.