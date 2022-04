Si progetta la nuova Lazio e si parla del “vecchio” Mertens

Oggi, Sarri, Lotito e Tare, si incontreranno per cominciare a progettare la nuova Lazio. Il presidente vorrebbe provare ad accontentare il tecnico toscano perchè ha intenzione di rinnovargli il contratto. Molti i temi da trattare e gli argomenti da mettere sul tavolo. Ovviamente si parlerà di mercato. Diversi i nomi, diversi i ruoli in cui intervenire e in attacco, si parla di Dries Mertens. Il Tempo scrive:

“Tanti i nomi in ballo da Romagnoli e Casale a Maxime Lopez (il preferito del tecnico per sostituire il partente Leiva), a centrocampo Allan, se si svincola, e Vecino, libero da giugno, altre possibili piste di elementi già pronti. In attacco il napoletano Mertens, solo per citare quelli che saranno liberi tra due mesi. Quest’ultimi tutti sopra la trentina ma servono anche giovani da valorizzare”.