Quest’oggi si è completata la giornata di serie B, dove si attendeva la reazione del Monza, dopo la sconfitta di Como. La squadra di Stroppa batte per 2-0 l’Ascoli, mentre termina in parità lo scontro al vertice tra il Pisa e il Brescia. I padroni di casa restano in dieci per il rosso ai danni di Lucca. Ecco tutti i risultati

Risultati serie B

Parma-Como 4-3

Cittadella-Perugia 0-0

Vicenza-Crotone 1-1

Monza-Ascoli 2-0

Pisa-Brescia 0-0

A cura di Alessandro Sacco