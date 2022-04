SERIE B – Parma-Como 4-3, decisivo l’ex Napoli Tutino

Questo pomeriggio allo stadio “Tardini” si è giocata la sfida tra il Parma e il Como, per il campionato di serie B. Partita davvero ricca di gol e davvero spettacolare. Padroni di casa avanti con l’ex Palermo e Siviglia Vasquez. I lombardi però ribaltano la gara con la doppietta di Gliozzi. Poi per i “ducali” sale in cattedra il talento di Bernabè che realizza la doppietta, poi la rete di Gennaro Tutino, infine la rete della squadra di Gattuso, ancora con Gliozzi dal dischetto.

PARMA-COMO 4-3

Marcatori: 31′ Vazquez (P), 61′, 68′, 90′ rig. Gliozzi (C), 77′, 82′ Bernabè (P), 85′ Tutino (P)

PARMA

Turk, Danilo, Vazquez, Juric, Bernabè, Benedyczak (78′ Bonny), Cobbaut, Coulibaly (68′ Rispoli), Pandev (72′ Tutino), Circati, Man (68′ Oosterwolde).

A disposizione: Rossi, Brunetta, Sohm, Camara, Traore, Valenti, Correia, Simy.

Allenatore: Giuseppe Iachini

COMO

Gori, Solini, Iovine (85′ Peli), Parigini (78′ Kabashi), Bellemo, La Gumina (59′ Gliozzi), Arrigoni, Nardi (59′ Ioannou), Cerri (85′ Gabrielloni), Vignali, Cagnano.

A disposizione: Facchin, Zanotti, Ciciretti, Blanco, Bovolon.

Allenatore: Giacomo Gattuso

Arbitro: Franco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Daniele Marchi di Bologna, Claudio Barone di Roma 1

IV: Marco Emmanuele di Pisa

Var: Antonio Di Martino di Teramo

Avar: Fabio Schirru di Nichelino

Ammoniti: Bernabè (P), Danilo (P), Ioannou (C), Kabashi (C), Vignali (C), Tutino (P)

Angoli: 2-1

Recupero: 0′-4′

Spettatori: 5.310 (di cui 3.074 abbonati e 444 mini-abbonamenti) per un incasso totale di 46.656€

La Redazione