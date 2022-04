In occasione del Lunedì in Albis, ovvero la Pasquetta, si giocherà il tanto atteso Derby del Sole tra il Napoli e la Roma, per la trentatreesima di campionato. All’andata la gara terminò 0-0 e in occasione della sfida del “Maradona”, occhio ai diffidati.

Napoli – Koulibaly e Demme

Roma – Oliveira e Zaniolo