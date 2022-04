Scudetto in volata: occhio al calendario e alle seconde linee

Tre squadre a contendersi il titolo. Una volta, insomma. E allora tutti a guardare il calendario. E in base a quest’ ultimo, la squadra apparentemente più in difficoltà dovrebbe essere il Napoli che ha sì due partite in casa di fila, ma contro avversari tutt’altro che facili. Fiorentina e poi Roma. Milan e Inter, invece, hanno sulla carta due partite più abbordabili. Ospiti del Torino e poi riceveranno il Genoa, i rossoneri, mentre l’Inter ospiterà a San Siro il Verona e andrà a far visita allo Spezia. E allora dovranno salire in cattedra i giocatori. Nel Napoli sarà fondamentale il rientro di Osimhen, così come c’è uno Zielinski da ritrovare. In casa Milan, invece, a fare la differenza dovrà essere sempre il collettivo. Come se mancasse un attaccante, con Giroud con le polveri bagnate, Ibra a mezzo servizio e la totale latitanza di Rebic. E l’Inter? Non tutti i segnali arrivati a Simone Inzaghi sono incoraggianti. Certo, ci sono quei due lì davanti, Dzeko e Lautaro Martinez, ma in questo periodo stanno scarseggiando i rifornimenti. C’è Brozovic a mezzo servizio e un Barella non ancora al top della condizione. Ecco perché da qui alla fine potrebbero essere decisive le seconde linee, quelle che a Bergamo hanno dimostrato a Spalletti di essere pronte per la volata di Primavera.

Il Mattino