Renica, ex Napoli: “La squadra adesso sa gestire meglio la pressione”

Sulla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli è la squadra che sta dando i segnali migliori nell’ultimo periodo e si è visto bene nella vittoria di Bergamo. Ha un gioco fluido, che gli permette di andare molto più facilmente in gol rispetto a Milan e Inter e questo è un altro indizio importante nella volata. Spalletti sta facendo un grande lavoro, è l’allenatore giusto per determinati obiettivi. Il passo in avanti più deciso è stato compiuto sul piano della maturità del collettivo. La squadra adesso sa gestire meglio la pressione dei vertici e lo stato d’animo in un momento della stagione così delicato”