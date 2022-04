RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Zanoli? Un aspetto mi ha colpito nella gara di Bergamo”

Nel corso di Radio Marte, edizione della sera, condotto da Andrea Falco e Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Zanoli? Quest’anno aveva giocato la gara interna contro il Pescara, per problemi sulla fascia destra, ma ha sempre fatto parte dei progetti della prima squadra. Sulle sue qualità non c’erano dubbi, mi ha colpito la serenità e la freddezza al “Gewiss Stadium” e l’aver tenuto testa contro Zappacosta. Lui è un classe 2000 di Carpi, con un ottimo piede destro ed una bella percussione come in occasione del rigore procurato da Mertens. Gaetano e Zerbin? Il primo a mio avviso, già quest’estate Spalletti voleva confermarlo, ma poi si è scelto di mandarlo in prestito alla Cremonese che è ad un passo dalla serie A. Su Zerbin bene il primo anno a Frosinone, autore di 7 gol, credo che andrà a giocare in prestito per continuare il percorso di crescita. Per i campioncini del futuro, sicuramente vedo Ambrosino, Idasiak, Vergara e Costanzo. Quest’ultimo fisicamente assomiglia a Koulibaly e si sta mettendo in mostra con la Primavera. La squadra di Frustalupi giocherà sabato lo spareggio contro il Lecce, gara da vincere per evitare di essere risucchiati in zona play-out”.

La Redazione