Quanto guadagna Zaniolo? In linea con le idee di De Laurentiis

Nicolò ha un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno 2024, ma di rinnovo per il momento non s’è mai parlato. E tra l’altro le ultime vicende con Mou aggiungono elementi e suggestioni. Certo, magari con la Salernitana giocherà dal primo minuto, ma la sostanza per il momento non cambia: con il club giallorosso tutto tace e il Napoli, prossimo all’addio di Insigne e con il nodo del rinnovo di Mertens sempre più intricato, sta provando a conquistare la prima fila in quello che potrebbe diventare l’ennesimo capitolo della sfida infinita con la Juve. Nel frattempo, già archiviati due acquisti virtuali: Khvicha Kvaratskhelia, diciannovenne trequartista della Georgia e del Batumi; e Mathias Olivera, ventiquattrenne mancino del Getafe e della Celeste. Colpi definiti e in attesa di ufficialità. F. Mandarini (Cds)