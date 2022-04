Napoli, la maglia di Koulibaly andrà all’asta per beneficenza

La maglia bianca indossata da Koulibaly in Salernitana-Napoli (in cui fu anche espulso) finirà all’asta su eBay: l’iniziativa ha già riscosso molto successo, raggiungendo quota 725 euro dopo 23 offerte. Questa nuova asta (ancora in corso) rientra nel progetto Charity del club azzurro: il ricavato sarà devoluto all’associazione Tutta n’ata storia. Come descrive il sito ufficiale del Napoli, il sodalizio beneficiario dell’asta, ” ‘Tutta n’ata storia’ “promuove l’attività associativa e il giornalismo come strumenti a servizio del sociale, per stimolare il pensiero critico e la partecipazione alla crescita del territorio, diffondere i valori di legalità e democrazia, incentivare l’aggregazione e il confronto. Il tutto attraverso iniziative principalmente culturali e di volontariato. A rappresentare la mission e vision, il nome e il logo scelti. “Tutta n’ata storia” è stata cantata da Pino Daniele, in cui si rivedono soprattutto il legame col territorio“.

Fonte: Corriere dello Sport