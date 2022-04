Marolda, giornalista: “Il Napoli non si scosterà dalla formazione base”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista, ecco le sue parole: “Mi auguro che gli allenatori mettano ciò che possano nella lotta Scudetto. E in questo tra i 3 probabilmente Spalletti è un passo avanti. Mertens si è messo molto a disposizione della squadra a Bergamo, ora è meno egoista ma in verità non lo è mai stato troppo. Credo che il Napoli non si scosterà molto dalla sua formazione base. Non penso che ci sarà Mertens alle spalle di Osimhen contro la Fiorentina. Avere una squadra giovane e intraprendente è fondamentale ma in mezzo ai giovani devi mettere gente esperta. Zaniolo? Piede sinistro che gioca a destra, quindi si rinuncia a Lozano o lo si fa giocare a sinistra. Il Napoli si sta muovendo sul mercato ma non ci punterei molto sulla vicenda Zaniolo“.