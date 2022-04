Maradona, il retroscena di Bruno Conti: «Diego mi chiese di andare al Napoli»

L’ex centrocampista della Roma e della nazionale italiana Bruno Conti è stato protagonista ieri sera a Rai 1 de I soliti ignoti, fortunata trasmissione nazionale del pre-serata condotta da Amadeus. Durante l’indagine alla ricerca della parentela degli ignoti, l’ex calciatore ha svelato un particolare retroscena che riguarda il suo rapporto con Diego Armando Maradona. I due, che hanno giocato in Serie a con le maglie di Napoli e Roma negli stessi anni, hanno sempre avuto un rapporto di lealtà, stima, amicizia. Poco dopo la sua morte, in occasione di un match tra azzurri e giallorossi a Fuorigrotta, proprio Conti guidò una rappresentativa del club capitolino al murales di Diego ai quartieri spagnoli per un ultimo omaggio. «Non ho mai avuto voglia di giocare all’estero. Ricordo che quando giocavo nella Roma e c’era il saluto prima della partita, in un abbraccio con lui Diego mi chiese di andare a giocare al Napoli. Quando mi ha fatto quella proposta rimasi senza parole anche se non c’era molto da aggiungere. Era Maradona che mi stava facendo un’offerta incredibile: chiunque altro avrebbe accettato. Ma io sono e resto della Roma, quindi esitai. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima da un campione di quel calibro» Fonte: mattino.it