Le squadre fanno il pieno di spettatori con il ritorno della capienza al 100%

SPIRAGLI DI NORMALITÀ – Pieno di spettatori in quasi tutti gli stadi nel primo weekend post Stato d’emergenza: la cancellazione delle limitazioni con il ritorno al 100% della capienza ha generato una ventata di fiducia già nella 31ª giornata, conclusa lunedì sera con i 68.136 spettatori di Milan-Bologna, record italiano della stagione in corso per un incasso pari a 1,2 milioni di euro. I NUMERI DELLA 31a GIORNATA – Dagli 8 mila tifosi di La Spezia (in uno stadio che ne può contenere circa 11 mila) ai 40 mila dell’Allianz Stadium (tutto esaurito per il derby d’Italia), passando per i 23 mila di Firenze, i 18 mila di Bergamo e i 17 mila di Genova: è stato un weekend di grandi numeri, da nord al centro-sud. Otto società su 10 hanno superato la propria media stagionale (solo Lazio e Salernitana hanno registrato numeri al ribasso). Per il prossimo turno sono molte le società che puntano a replicare e migliorare i numeri di questa giornata di campionato, magari facendo sold-out di tutti i posti a disposizione.

LA PROSSIMA – Il piatto forte della 32ª giornata sarà Napoli-Fiorentina, con 45 mila persone certe di un posto al Maradona e i biglietti delle curve andati esauriti in poche ore: obiettivo arrivare a 50 mila posti occupati. Quest’ultimo l’ha già raggiunto la Roma, che non smette di riempire l’Olimpico: domani sera 60 mila romanisti assisteranno ai quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt, mentre altri 55 mila sono previsti domenica per la sfida alla Salernitana. Il club giallorosso continua a essere in vetta nella classifica dei sold-out (10 in stagione) e delle percentuali di riempimento dell’impianto: oltre il 90%. Frutto della lungimiranza della società: la Roma è tra le poche società ad aver lanciato la campagna abbonamenti nonostante le restrizioni governative non garantissero la certezza del 100%. Questo garantisce circa 21 mila spettatori a ogni gara casalinga.