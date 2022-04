La difesa scricchiola: porta violata per sette gare di fila

La difesa del Napoli non è più quella impenetrabile di inizio campionato: nelle prime 19 giornate aveva lasciato la porta inviolata 11 volte con 4 gare consecutive di imbattibilità; nella seconda metà di campionato è a soli 3 clean sheet e l’ultimo risale alla vittoria esterna contro il Venezia del 6 febbraio. La curiosità è che il periodo di fragilità difensiva è iniziato con il ritorno di Koulibaly dalla Coppa d’Africa, ma il problema potrebbe essere del centrocampo, che non fa più filtro in modo adeguato. In effetti il periodo di solidità difensiva è coinciso con la coppia Fabian Ruiz-Anguissa, poi gli infortuni di entrambi hanno messo in difficoltà tutta la squadra e ora sembra che Spalletti non possa fare a meno di Lobotka e i due debbano giocarsi il posto vicino allo slovacco, tranne quelle volte in cui il tecnico toscano è partito con il centrocampo a 3. La mediana azzurra deve trovare equilibrio nei meccanismi e negli uomini per tornare a blindare la difesa azzurra che, per il momento, è a quota 23 gol subiti, la miglior difesa del campionato; tuttavia, subisce gol da 7 partite di seguito ed è un trand negativo che deve cambiare per la volata scudetto: in fondo, i campionati, storicamente, li vincono le squadre che subiscono meno.

Fonte: Corriere dello Sport