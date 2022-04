Jorge Higuain annuncia: “Gonzalo lascia il calcio”. Il Pipita smentisce tutto

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno, ieri, la notizia che Gonzalo Higuain avrebbe lasciato il calcio, annunciata dal papà del Pipita, Jorge. Ma sembra che l’ex azzurro non abbia mai espresso questa volontà, e per questo smentisce quanto detto dal padre, come scrive oggi il Corriere dello Sport. La notizia all’improvviso come la sterzata che non t’aspetti: Gonzalo Higuain, anni 34, starebbe per dire basta. Anzi no. L’annuncio è arrivato da papà Jorge, el Pipa, intervenuto a TNT Sports: «Gonzalo si ritirerà quest’anno, è quello che mi ha detto». Ma più tardi l’attaccante argentino ha smentito, precisando: «No, credo che abbia frainteso, non ho mai detto che mi sarei ritirato. Ha capito male quello che è successo. Sono concentrato sulla mia squadra e sul rispettare il contratto. Quando verrà il tempo, presa la decisione, la comunicherò io. Quello che mio padre e altre persone possono dire non c’entra nulla con me».

Ha scelto Napoli per consacrarsi, voleva essere unico e ci è riuscito, ha segnato 91 gol in tre stagioni, ha realizzato 36 reti nel primo anno di Sarri, vanta il record (con Immobile, che lo ha raggiunto nel 2020) di miglior marcatore in una singola stagione di Serie A (superò Nordahl), se n’è andato alla Juve – che pagò la clausola da 90 milioni nell’estate del 2016 – e poi ha preteso, invano, che i tifosi comprendessero la sua scelta professionale in una piazza in cui il calcio non è mai stato (solo) sport.