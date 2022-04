Esposito: “La Fiorentina è una squadra difficile per il Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Esposito, ex giocatore di Sampdoria e Fiorentina.

E’ più difficile la Fiorentina o l’Atalanta per il Napoli?

“E molto difficile, conosco Italiano che ha dato forza alla squadra e l’ha cambiata tantissimo. Ha perso Vlahovic ma ha un buon gioco e buoni giocatori. Spalletti conosce bene l’ambiente, deve affrontarla come sa. Il Napoli non può più fare passi falsi come anche le altre, poi giocherà in casa e ci vorrebbero tre stadi per contenere tutti quanti”.

Il cammino di Inzaghi può essere considerato fallimentare al netto del possibile scudetto?

“L’Inter è partita come favoritissima per il campionato, a prescindere dal nome Inzaghi. Ha nomi importanti, ma Inzaghi non gli ha dato gioco, non l’ho vista giocare benissimo. Penso sia fallimentare per lui, anche con la Lazio ha fatto tanto nel girone d’andata mentre nel ritorno ci sono sempre stati problemi quindi ci sono delle cose che vanno riviste nel suo lavoro. Spalletti, invece, anche se non gioca bene ha un’idea di gioco e calcio, come lo stesso Milan”.

Il Napoli è +6 rispetto alla scorsa stagione: cosa ha portato Spalletti alla squadra?

“Ha portato calcio, a me il Napoli piace tantissimo come gioca. Ha sbagliato delle partite, è umano farlo, ma ha portato tanta tranquillità e serenità, oltre alla propria esperienza. Da quest’anno in poi può aprire un ciclo importante, me lo auguro per lui perché gli dissi che Napoli poteva essere la città per lui”.

