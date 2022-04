Esposito: “Come Zielinski ce ne sono pochi nel suo ruolo”

“1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Esposito, ex giocatore di Sampdoria e Fiorentina.

Ti ha sorpreso la crescita di Osimhen?

“E’ un giocatore straordinario, già l’anno scorso ho ammirato le sue gesta. E’ un ragazzo giovane, ha fatto bene lo scorso anno e sta facendo bene anche quest’anno. Può essere il centravanti del futuro in Europa”.

Quali sono i giocatori in questa stagione che ti hanno deluso di più?

“Feci un po’ di interviste su Lozano, è un giocatore che mi piace tantissimo che vedevo meglio di Callejon. Lui quest’anno sta giocando poco e sta deludendo un po’. E’ l’unico che sta deludendo un po’, anche se mi aspettavo di più da Politano. Anche lui è molto a corrente alternata, ma Lozano secondo me è la delusione”.

Zielinski anche va a corrente alternata

“L’ho conosciuto ad Empoli con Sarri, è un giocatore straordinario. Ha fatto sette anni di grande calcio e classe, è un calciatore che nel suo ruolo ce ne sono pochi. E’ normale che abbia dei cali, Spalletti ha trovato l’assetto a centrocampo mentre lo scorso anno si poteva giocare sempre con lui, mentre ora ne può fare a meno”.

Considerando il calendario delle squadre in vetta, qual è la favorita per lo Scudetto?

“Il Napoli ha Fiorentina e Roma, non vorrei dire niente ma loro hanno una chance in più. Il Milan non l’ho visto bene con il Bologna, ero allo stadio e non mi è piaciuto l’atteggiamento che c’è stato. Il Napoli ha dato una bella sterzata a Bergamo, l’Inter può avere chance in più. I partenopei sono un pochino avvantaggiata su tutte”.