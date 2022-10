ESCLUSIVA – B. Paradise (dir. @latestanelpallone): “Il Napoli darà filo da torcere per lo scudetto. Italiano? Il nostro valore aggiunto”

Il campionato di serie A è entrato nella fase decisiva dove tra lotta scudetto, zona Champions e la lotta salvezza, molti verdetti devono ancora essere scritti. Domenica, tra le sfide, spicca Napoli-Fiorentina, al “Maradona”, dove certamente gli spunti interessanti non mancheranno. Ilnapolionline.com ha intervistato il direttore de @latestanelpallone Beppe Paradise.

Il campionato di serie A femminile è arrivato al rush finale. Mancano tre giornate alla fine e chi secondo te sarà la terza a scendere in B tra Napoli, Fiorentina e Pomigliano? “Da tifoso della Fiorentina, dico che sono deluso dalla stagione della compagine di coach Panico. Dopo un buon inizio di stagione, c’è stato netto calo nel girone di ritorno fino ad arrivare alla classifica attuale. Alla ripresa del campionato, visti gli impegni dell’Italia di Bertolini, ci sarà la sfida interna contro l’A.s. Roma che se la sta giocando per il titolo contro la Juventus. Sul Napoli femminile dico che sfiderà in trasferta il Sassuolo, match meno difficile, rispetto alla Fiorentina, mentre il Pomigliano anche se non ha classifica confortante, non credo che possa rischiare di scendere in B”.

Passando alla Fiorentina ti vorrei chiedere di mister Vincenzo Italiano. Qual è l’aspetto che ti ha colpito in maniera particolare di lui? “Io credo che mister Italiano sia il vero valore aggiunto della Fiorentina. Lui aveva già dimostrato a Trapani e a La Spezia, di essere un tecnico preparato e sulla panchina viola si sta confermando. In estate se ben ti ricordi era arrivato mister Gattuso, ma poi per una serie di incomprensioni con la società di Commisso non se ne face più nulla. La Fiorentina, anche senza Vlahovic, è una squadra solida e se la gioca alla pari con tutte le avversarie. Perciò faccio i complimenti a mister Italiano per il lavoro che sta facendo qui a Firenze”.

Restando alla piazza di Firenze, l’attuale tecnico del Napoli Spalletti è mai stato vicino ad allenare la squadra viola del quale è anche tifoso? “Ti dico che anche se la piazza lo ha sempre ammirato e gli sarebbe piaciuto averlo come allenatore della Fiorentina, la risposta è no. Nel senso che quest’estate, oltre a Gattuso, si era parlato anche di Fonseca, prima di dirottare tutto su Vincenzo Italiano. Mister Spalletti è sicuramente un ottimo allenatore, lo sta confermando a Napoli e gli auguro il meglio per questo finale di stagione”.

Ti aspettavi che il Napoli, a sette turni dalla fine, fosse così vicino al vertice della classifica? “Non ti nascondo che ad inizio stagione dissi a molti miei amici che la rosa del Napoli fosse altamente competitiva, con giocatori forti e che avrebbe dato filo da torcere alle prime della classifica. Mi fa piacere che la compagine azzurra sia in lotta per il titolo e sono certo che da qui alla fine della stagione sarà così”.

Infine domenica pomeriggio al “Maradona” che match ti aspetti tra il Napoli e la Fiorentina? “La Fiorentina come caratteristiche gioca con la difesa a 4, ma domenica non potrà contare su Torreira. La sua assenza sarà pesante, visto che lui riesce a fare da schermo e riesce a dare una mani alla difesa viola. Detto ciò giocherà Amrabat che saprà certamente farsi trovare pronto. Nell’ultimo confronto la squadra di Italiano vinse per 2-5 in Coppa Italia, giocò in maniera compatta e sfruttò le occasioni che ha avuto. Alla lunga con due uomini in più fu semplice ottenere il passaggio del turno. In vista di domenica quasi certamente recupererà Odriozola sulla fascia, mentre per Bonaventura c’è un cauto ottimismo. Per quanto riguarda la gara contro il Napoli, non sarà semplice per la squadra viola, se la giocherà, ma la squadra azzurra sfrutterà il fattore casalingo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

