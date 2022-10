CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Lecce-Napoli? Sabato scontro salvezza per il campionato Primavera”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Domenica mattina il Napoli Primavera ha ottenuto un altro pareggio, questa volta in casa contro il Torino. Dopo il vantaggio dei granata, arriva il pari nel recupero degli azzurrini con Coli Saco su azione da corner. Sabato per i partenopei ci sarà lo scontro salvezza contro il Lecce, sarà importante ottenere il massimo per evitare di entrare in piena zona play-out. Tornerà Idasiak tra i pali, mentre per Ambrosino c’è da attendere l’esito di Osimhen. Importante per la prima squadra l’esordio di Zanoli ex Primavera e la convocazione del 2003 di Procida (Ambrosino), a dimostrazione dell’ottimo lavoro di Grava per il vivaio azzurro”.

La Redazione