Boniek su Zaniolo: “Ha qualità enormi, ma vuole fare tutto da solo”

Zibì Boniek, vicepresidente della UEFA, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”. Tra i temi trattati, oltre la lotta incerta per lo scudetto, si è parlato anche del giocatore del momento, Zaniolo. Il romanista, proprio in questi ultimi giorni è stato accostato a Napoli e Juventus in vista della prossima stagione. Boniek, in merito, ha dichiarato:

Zaniolo – «Di certo è un ragazzo che ha un grande potenziale. Il problema è capire se queste capacità intende sfruttarle per se stesso o per la squadra. Le qualità enormi che possiede, dovrebbero rappresentare un quid in più per la Roma, non per lui. E invece quando ha la palla, vuole sempre partire in progressione e fare tutto da solo. Nel calcio non funziona così».

La corsa scudetto – «L’Inter ha il gruppo più esperto, il Napoli ha l’organico con più calciatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento mentre il Milan è forse quella che gioca più da squadra. Non lo so, sul serio. Hanno ciascuna il 33% di possibilità».