Carlo Ancelotti è risultato negativo al tampone per il Covid 19 ed è già partito per Londra. Sarà lui quindi a sedere in panchina per la sfida Champions di stasera contro il Chelsea.

REAL MADRID, #ANCELOTTI NEGATIVO: È GIÁ A LONDRA L’allenatore del Real Madrid ha registrato questa mattina un tampone negativo ed è immediatamente partito alla volta di #Londra, dove stasera sarà in panchina nella sfida di Champions League contro il #Chelsea — Sportitalia (@tvdellosport) April 6, 2022