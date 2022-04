Sconcerti: “La vittoria del Napoli non era difficile da auspicare”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli:

“Non c’è una squadra favorita per questo finale di campionato, l’equilibrio significa che ci sono squadre più o meno dello stesso valore ma non significa che questo valore sia eccellente.

Domenica vittoria del Napoli fondamentale? Non è facile vincere a Bergamo, ma per una squadra come il Napoli non è neanche difficilissimo. L’Atalanta è molto più forte fuori casa e il Napoli in trasferta ha vinto più di tutte. Le squadre di casa si allargano un po’ e ti danno più spazio e il Napoli che gioca meglio delle altre va a nozze.

Inter in difficoltà nonostante la vittoria di Torino? Sì, ma bisogna vedere cosa accadrà dopo questa vittoria. L’Inter ha un calendario abbastanza facile e nettamente più semplice delle altre due. Sarà decisivo il recupero contro il Bologna.

Quale assenza tra Torreira e Anguissa peserà di più per Napoli e Fiorentina? Credo Torreira, perché Amrabat non è un regista e non ha la personalità di Torreira. Il Napoli ha già fatto a meno per tanto tempo di Anguissa e ha più scelte su chi lo potrà sostituire”

