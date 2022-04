Sacchi, ex allenatore: “Il Napoli ha giocato come una squadra”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Il Napoli ha disputato una grandissima partita a Bergamo contro l’Atalanta. Mi ha impressionato per il ritmo, cosa che ad esempio non ho visto in Juve-Inter, per le idee e per le prove di due elementi in particolare: Lobotka e il giovane Zanoli. Entrambi da applausi. Il Napoli ha giocato come una squadra, ora deve dimostrare di avere sempre questa qualità che è fondamentale nella lotta per lo scudetto. Questo finale di stagione sarà uno sprint lunghissimo e molto incerto, e mi auguro che l’incertezza sia direttamente proporzionale alla bellezza delle partite”.