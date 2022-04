Repubblica – Ormai nella testa degli arbitri non esiste più un arbitraggio “senza” Var

Oggi Repubblica prova ad analizzare il perchè sempre più spesso ci ritroviamo di fronte ad episodi di stop durante le partite di calcio, per fatti da analizzare al Var, come riporta IlNapolista. “Lentamente si sta perdendo l’abitudine ad arbitrare. Ormai nella testa degli arbitri non esiste più un arbitraggio “senza” Var. E anche in quella di chi è seduto al monitor. A cui l’esperienza ha insegnato come il diavolo — leggi l’errore — si nasconda nei dettagli, anche quelli meno evidenti. Così, le revisioni — soprattutto quelle obbligate, come dopo un gol — non sono più solo operazioni di controllo. Ma sono diventate, col tempo, una ricerca: l’ispezione quasi ossessiva per individuare il dettaglio sfuggito a occhio nudo. È come se, migliorando di anno in anno nell’uso del mezzo, fossero diventati più pratici. Ma questa bravura sembra aver immesso un bug nel sistema, tracimando il limite tra abilità e accanimento”.