Qui Bergamo: tutti a scusarsi con Kouly dal Sindaco alla Società e calciatori

Scusa Kouly. Di cuore: «Che vergogna gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Atalanta allo stadio. I pochi che hanno urlato non ci rappresentano, ma riescono a farci fare una pessima figura. Le scuse mie e dei bergamaschi sani agli amici del Napoli», il tweet di Gori.

E ancora: «Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione sarà osteggiato con forza – si legge in un comunicato -. Non vogliamo dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti a tutela dell’immagine di club e città».

De Roon. Anche il centrocampista olandese De Roon si è espresso via social: «Mi rattrista che ci sia ancora razzismo nel calcio – ha scritto Martin De Roon su Twitter – A nome di tutti i veri tifosi dell’Atalanta e della gente di Bergamo, vorrei scusarmi con Koulibaly». Fonte: Cds