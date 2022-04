Processo plusvalenze, fissata la data per il Napoli e altri 10 club

Processo plusvalenze, la prima udienza si terrà martedì 12. Sarà per 11 club di Serie A, tra i quali anche Juve e Napoli. Proseguirà poi il 14 e il 15, in videoconferenza. La data del processo arriva a pochi giorni dal deferimento della Procura della Federcalcio (nella foto il procuratore Chiné). I club sono accusati di «avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti» per incidere sul rilascio della licenza nazionale. Nel caso del Napoli è in discussione la valutazione del portiere greco Karnezis e di tre giocatori della Primavera azzurra (Palmieri, Manzi e Liguori), ceduti nell’estate 2020 al club francese del Lille quale contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione di acquisto dell’attaccante nigeriano Osimhen. «Siamo molto sereni: facciamo sempre le cose secondo le regole, quindi nessun problema», ha detto domenica scorsa il ds azzurro Giuntoli.

Fonte: Il Mattino