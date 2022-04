Nicolò Schira: “Kvaratskhelia? Spalletti decisivo. Su Olivera c’è ancora da trovare la quadra”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira sulle ultime di calciomercato. “Kvaratskhelia? Affare chiuso su tutta la linea. Il calciatore georgiano guadagnerà 1,5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. In questa operazione è stato decisivo mister Spalletti ma anche la stessa dirigenza azzurra. Su Olivera invece non è ancora chiusa la trattativa perchè c’è da limare ancora qualcosa a livello economico con il Getafe, ma c’è fiducia per trovare la quadra”.

La Redazione