La Premier League tenta Osimhen, AdL fissa il prezzo

Il Napoli nelle prossime sette giornate, le ultime di campionato, si giocherà una fetta importante per lo scudetto, ma il mercato non aspetta, anzi cerca di anticipare i tempi. Uno dei gioielli in casa partenopea è senza ombra Victor Osimhen che ha totalizzato 15 gol tra campionato ed Europa League. Non è un mistero che a Gennaio c’è stato l’inserimento del Newcastle che avrebbe offerto, come riporta il CdS, sui 100 milioni. Stanno lavorando sotto traccia club come Manchester United e Arsenal che pensano al bomber nigeriano. Il presidente De Laurentiis fissa il prezzo è 120 milioni, ma è chiaro che se dovesse Osimhen continuare a segnare la cifra aumenterebbe e non poco. In Premier League non ci sono limiti e si cercherà di fare il grande colpo, Napoli permettendo.

La Redazione