La girata di Politano è arte, la sua valutazione altrettanto

Più che per la mole di tiri in porta, l’attacco azzurra spicca per il cinismo con cui concretizza le azioni pericolose in area bergamasca: Mertens non si lascia intimidire dalla disparità di altezza e muscolatura e fa a sportellate con Palomino come il centravanti vero e navigato qual è; Insigne è freddo dal dischetto e furbo nel servire Politano, che gira con un tocco al volo di gran classe.



Politano 6,5 «Mamma mia», deve avere detto. Eh sì: girata al volo, come fanno quelli bravi.

Mertens 6 Il rigore è suo, ci mancherebbe, ma poi è soprattutto sacrificio.

L. Insigne 7 Il rigore che pesa, l’assist che sa di poesia, una disponibilità a spendersi. Il calcio che conosce a memoria. Fonte: Cds