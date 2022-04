La Federazione del Senegal sul razzismo: “Ora basta”

Intenso l’omaggio della federazione senegalese al loro connazionale Koulibaly dopo l’ennesimo caso di razzismo successo a Bergamo: «Come da loro tristi abitudini, alcuni tifosi bergamaschi, dell’Atalanta, hanno ripetuto le loro sciocchezze umane rivolgendo insulti spregevoli e razzisti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly. Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio. Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un solo uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua fierezza, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese. Capitano coraggioso, non ti raggiungeranno mai. L’hai detto tu stesso dopo la vittoria della Coppa d’Africa: “Siamo uccisi ma non disonorati”. Il Senegal e l’Africa sono orgogliosi di te. Sei l’irrefrenabile difensore del nostro colore, della nostra identità e della nostra cultura. Ecco perché sei più bello e più forte». Fonte: CdS