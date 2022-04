Higuain addio al calcio, il papà Jorge: “Si ritirerà alla fine di questa stagione”

Quella da poco cominciata in America potrebbe essere davvero l’ultima stagione calcistica della carriera per Gonzalo Higuain, l’attaccante argentino 35enne che da qualche anno difende i colori dell’InterMiami in Mls. A confermarlo è stato il papà Jorge Higuain, anche lui ex calciatore: «Non penso che Gonzalo tornerà a giocare in Argentina dopo gli Stati Uniti, anzi mi ha confidato che si ritirerà dal calcio al termine di questa stagione».