Giudice Sportivo – Atalanta-Napoli, chiesto un supplemento di indagini per i cori razzisti

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha disposto un “supplemento di indagine” in relazione ai cori razzisti di domenica scorsa durante Atalanta-Napoli nei confronti di Koulibau e Anguissa. Squalificati in totale 13 calciatori per la 32^ giornata: tra questi ci sono anche Lautaro Martinez, Morata e Pellegrini (per quinta ammonizione). Un turno di stop anche per De Sciglio “per avere, al termine del match con l’Inter nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara”.

Sky Sport