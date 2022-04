Giordano, giornalista: “Vedo l’Inter favorita al 34%, le altre due al 33%”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Kvaratskhelia? Penso ci sia l’accordo con la società, dobbiamo aspettare i tempi canonici ma credo che ormai sia un giocatore del Napoli. Poi se succede qualcosa da qui ai prossimi 3 mesi vedremo ma non dovrebbe accadere nulla. Cori contro Koulibaly? Bravi il sindaco Gori e De Roon, hanno avuto il coraggio di dire ciò che altri non dicono. L’Atalanta non si è sottratta, anzi, ha censurato. E’ una voce sola che però fa rumore. Dal punto di vista umano e ambientale hanno la mia ammirazione, non è facile mettersi contro i propri tifosi. Non si deve generalizzare, bisogna cercare la soluzione a un problema grave e serio. Torino-Inter per me è la prova madre del fallimento della stagione arbitrale. Il Benevento l’hanno scorso è finito in Serie B in 2 turni per via delle decisioni (o delle non decisioni) della stessa figura al VAR. Il restante calendario? L’Inter ha sicuramente il calendario migliore, il calendario peggiore nelle prossime 3 partite il Napoli, quello più difficile in generale ce l’ha il Milan. Stiamo parlando però di chiacchiericcio da bar sport. Ieri il Bologna ha dimostrato che si può pareggiare a San Siro, così come Spezia ed Empoli hanno dimostrato che si può vincere a Napoli. Vedo l’Inter favorita al 34%, le altre due al 33%“.