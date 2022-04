Fabian Ruiz, festa e video social: torta azzurra e Mertens cantante

Dopo aver festeggiato alla grande il compleanno con la vittoria in casa dell’Atalanta, Fabian Ruiz ha voluto celebrare i 26 anni anche con gli amici più stretti e con alcuni compagni di squadra. Lo spagnolo, insieme con la compagna Lulu, ha organizzato una cena in un noto locale del centro città con tanto di torta azzurra e targata Napoli; con lui anche Petagna, Demme, Rrahmani e soprattutto Mertens: il belga e la moglie Kat si sono scatenati al karaoke anche in versione cantanti, con una cover di Bruno Mars che si è fatta notare in rete.

Per il video CLICCA QUI >>>>>>>>https://www.instagram.com/p/Cb8m-mloqyU/

