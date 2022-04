Fabian Ruiz come Milik? Possibile svolta per il mercato estivo

Il contratto in scadenza nel 2023 e tutte le big europee a seguirlo con tanto interesse. Fabian Ruiz rischia di diventare oggetto del desiderio di tanti già la prossima estate, è per questo che il Napoli deve capire subito quale sarà il suo futuro. Provando a evitare quello che fu in passato con altri azzurri: secondo quanto riportato da Ok Diario in Spagna, infatti, il centrocampista spagnolo è ormai certo di accettare le avances che sono arrivate dal Real Madrid negli ultimi mesi e pur di vestire la maglia del blancos sarebbe disposto ad aspettare un anno per poi liberarsi gratis dal Napoli. Con il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, il rinnovo è cosa complicata, se non impossibile al momento. I vari tentativi provati dalle parti, secondo i media spagnoli, non avrebbero avuto alcun risultato. E nonostante gli interessamenti di altri top club – Liverpool e Paris Saint Germain si sarebbero interessate a lui nell’ultimo periodo – per Fabian il Real Madrid è l’unica opzione che conta. Il Napoli potrebbe lasciarlo andare quest’estate per una cifra di poco superiore ai 30 milioni, tanto quanto fu versato nel 2018 per comprarlo dal Betis.

Fonte: ilmattino.it