Dalla Fiorentina in poi, i tagliandi on line non per tutti. Ritorna la fila reale ai botteghini

Dopo i server in tilt per gli ultimi big match, il club azzurro ha riservato la possibilità di acquisto online solo ai possessori di voucher e di Fan Stadium Card. Le file virtuali si sono assottigliate, quelle fisiche, invece, sono andate avanti per chi non era in possesso del titolo. Finito lo stato d’emergenza Covid, cambiano anche le modalità di accesso a Fuorigrotta: resta ancora obbligatorio l’uso delle mascherine Ffp2, ma all’ingresso basterà mostrare il green pass base, e non più quello rafforzato. Quindi, sarà possibile tornare ad assistere a una partita degli azzurri anche con un semplice tampone negativo. Fonte: Il Mattino