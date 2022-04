Cds – Le pagelle del centrocampo: Lobotka regista intraprendente

Non soffre troppo il centrocampo azzurro, ma Zielinski è in un momento di forma pessimo e Anguissa soffre un po’ la pressione del centrocampo bergamasco ma riesce a tenere botta; Lobotka è sublime nel rompere il pressing della Dea.

Anguissa 5,5

Quando c’è da fronteggiare, s’ingobbisce; quando c’è da allungare, si bea del proprio controllo. E talvolta frena il ritmo delle giocate. Ammonito, salterà la Viola.

Lobotka 7,5

Semplicemente spaziale. Pare quasi faccia un altro sport, pieno di genialità, di controllo, di verticalità. E lo 0-2 è figlio di una sua percussione che diventa punizione.

Zielinski 5,5

Si cerca ma non si trova, se non raramente, se non in particolari non sempre rilevanti