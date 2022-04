Calenda, ag. Juan Jesus: “E’ un vero leader e lo sta dimostrando ogni volta”

L’agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“La società me lo ripete in continuazione che è un grande uomo e calciatore. Trovare gente come lui in giro è davvero difficile, è un vero leader e lo sta dimostrando ogni volta che viene chiamato in causa o anche quando va in panchina. Juan è un giocatore vero e forte, sposa sempre la causa della squadra in cui gioca.”